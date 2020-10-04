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Haberler Yaşam CAN öğretmen organlarıyla can olacak

CAN öğretmen organlarıyla can olacak

CAN öğretmen organlarıyla can olacak
Giriş Tarihi: 4.10.2020

AYDIN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki öğretmen İbrahim Can Uzun'un organları ailesi tarafından bağışlandı. Yoğun bakımda 3 gün yaşam savaşı veren genç öğretmenin acı haberini alan aile, organ bağışı bekleyen hastaları yaşama bağlayacak bir karar aldı. İbrahim Can Uzun'un organları, yapılacak operasyonlarla başka bedenlerde can bulacak.

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