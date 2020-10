CAN öğretmen organlarıyla can olacak

AYDIN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 27 yaşındaki öğretmen İbrahim Can Uzun'un organları ailesi tarafından bağışlandı. Yoğun bakımda 3 gün yaşam savaşı veren genç öğretmenin acı haberini alan aile, organ bağışı bekleyen hastaları yaşama bağlayacak bir karar aldı. İbrahim Can Uzun'un organları, yapılacak operasyonlarla başka bedenlerde can bulacak.

KAZIM YÖRÜKCE