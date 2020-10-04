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Haberler Yaşam Doğal yaşam parkı yarın açılıyor

parkı yarın açılıyor

Doğal yaşam parkı yarın açılıyor
Giriş Tarihi: 4.10.2020

KORONA virüs salgınıyla mücadele kapsamında 15 gün kapatma kararı alınan İzmir Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmete girecek. Park, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, "Parkın girişinde vücut ısını ölçen cihazlar mevcut. Ziyaretçilerimizden de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

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