Hamza için oynadılar

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Sigorta Shop öncülüğünde İzmir'de düzenlenen, "Hamza'ya Nefes Ol" voleybol turnuvası başladı. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde kadın takımlarının katılımıyla yapılan organizasyonda saat 13.00'te Sigorta Shop Kalecik Belediye-İzmirspor, 16.00'da ise Karşıyaka-Göztepe karşı karşıya geldi. Turnuva bugün de final ve üçüncülük maçları ile sürecek. Özel turnuvada toplanan tüm bağışlar Hamza bebeğin tedavisinde kullanılacak.

MUTLU VE GURURLUYUZ

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Voleybol camiası olarak bu önemli projede katkımız olduysa ne mutlu bize. Katılım gösteren kulüplere teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun, duyarlı, hayırsever, paylaşımcı, samimi ve dürüst olalım" dedi. TVF yetkilileri ile ziyaret ettikleri Hamza bebeğin durumunun kendilerini duygusal açıdan çok etkilediğini ifade eden Sigorta Shop CEO'su Aydın Kaya da, tedavi için bağış yapmak isteyenlerin Hamza bebeğin sosyal medya hesaplarından faydalanabileceğini dile getirdi. "Hamza'ya Nefes Ol" turnuvasının tanıtım toplantısına Sigorta Shop Kalecik Belediye kaptanı Cansu Hoag, İzmirspor kaptanı Buse Karadan, Karşıyaka kaptanı Ece Kozdere ve Göztepe kaptanı Gülsüm Alp de katıldı. Kaptanlar, "Çok duyarlı bir turnuva. Mutlu ve gururlu hissediyoruz. Umarız önce Hamza'ya sonra birçok SMA hastası bebeğe yardımcı olabiliriz" diye konuştu.