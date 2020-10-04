O adada 17 yıldır ‘ROBİNSON’ hayatı yaşıyorlar

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, son günlerde Hülya Avşar'ın satın aldığı yönünde iddialarla gündeme gelen Çiçek Adası'nda, Ayşe Afacan (76) ve Hüseyin Hulusi Afacan (79) çifti 17 yıldan bu yana mutlu bir hayat yaşıyor. Çift, Ayvalık'ta 'Yerli Robinsonlar' olarak anılırken, Hüseyin Hulusi Afacan, "Hülya Avşar daha önceden de yaptı bunu, sanırım gündemde kalmak için yapıyor" dedi.

SUAT SALGIN