Yeni bir yaşam için ilik nakli bekliyor

Aydın'da 32 yaşındaki Ali Gümüşkesen, 7 aydır mücadele ettiği kanseri yenmek için kendisine uygun ilik bulunmasını bekliyor. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde lenf bezi kanseri teşhisi konulan Gümüşkesen, tedavi altına alındı. Yedi aydır tedavi gören ve 26 Eylül'de de fenalaşması üzerine yoğun bakıma alınan Gümüşkesen'e, erkek kardeşi Barış'ın iliğinin de uygun olmadığı tespit edildi.

BAĞIŞ ÇAĞRISI

Kendisine uygun ilik bulunmasını bekleyen Gümüşkesen için İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılay aracılığı ile kan ve kök hücre kampanyası başlatılacak. Konuyla ilgili açıklama K mek Uygusi'nde va latılacak.yapan Cumhur İttifakı İncirliova İlçe Başkanları AK Partili Hüseyin Celbek ve MHP'li Polat Tanrıkulu, başlatacakları kampanyanın iki gün süreceğini belirterek, "Ali Gümüşkesen kardeşimizin sağlık durumunu üzülerek öğrendik. Ona uygun iliğin bulunması için Kızılay aracılığı ile bir kampanya başlatma kararı aldık. Duyarlı tüm vatandaşlarımızı kan ve kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS