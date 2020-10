Anne sütünün her damlası mucize

Anne sütü, ilk altı ay boyunca bebeğin ihtiyacı olan tüm protein, yağ, karbonhidrat, su ve mineralleri tek başına karşılayabiliyor. Üstelik bu zengin ve sağlıklı içeriği, bebeğin ilerki yıllarda da sağlığını olumlu etkiliyor. Bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü, 6 ay sonra da ise ek gıdalarla birlikte 2 yıl boyunca anne sütü almasını sağlamak için her yıl 1-7 Ekim, Emzirme Haftası kapsamında başta kadınlar olmak üzere tüm toplumun hafızasına kazınmak isteniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, anne sütünün kalitesini artırıcı alışkanlıkları 7 başlık altında topluyor.



FAZLADAN 500 KALORİ

Anne sütü üretmek için vücudun fazladan 500 kaloriye ihtiyacı ihtiyaç duyduğunu belirten Elif Gizem Arıburnu, "Bu nedenle emziren anneler önce kendi ihtiyacı olan enerjiyi karşılamalı, aç kalmamalı, süt oluşumunu destekleyecek bir beslenme programı takip etmeli. Ani kan şeker düşme sorunu yaşamamak için 3 ana, 3 ara öğün şeklinde beslenmeye de özen göstermeliler" diyor. Süt oluşumu için fazladan ihtiyaç duyulan 500 kalori, sağlıklı beslenmeye ek olarak bir adet haşlanmış yumurta, 2 dilim tam buğday ekmek, iki bardak süt veya yoğurt, bir porsiyon çiğ veya pişmiş sebze ile iki porsiyon meyveyi gün içerisinde tüketerek karşılanabilir.

Brokoli ve fasulyeden olabildiğince uzak durun

Meyve ve sebzeler en iyi vitamin ve mineral kaynaklarımız. Emzirme döneminde her gün 3'er porsiyon meyve ve sebze tüketmeli, her defasında farklı meyve ve sebzeleri tercih etmelisiniz. Üstelik emzirme döneminde annenin meyve ve sebzeyi çeşit çeşit yemesi, ek gıdaya geçtiği dönemde bebeklerin farklı yiyecekleri daha kolay denemesine ve kabul etmesine de olanak sağlıyor. Ancak gaz problemlerine sebep olup bebekleri huzursuz edebilecek lahana, fasulye, brokoli gibi yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor.



Salatalık ve kabağı sofrada bulundurun

Anne sütünüzün yaklaşık yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Bu nedenle süt yapımı için yeterli su ve sıvı alımının olmazsa olmaz. Su bakımından zengin salatalık, kabak, kereviz, göbek salata gibi yiyeceklerin de tüketilmesi önemli. Günlük su ihtiyacını belirlemeye yönelik formül de basit; kg x 35 ml yani 60 kg iseniz en az 2.1 litre su içmeniz gerekiyor.



Günde 2 fincan kahveyi aşmayın

Emzirirken tüketilen kafein miktarının yaklaşık yüzde 1'i anne sütüne geçiyor. Bu miktar az gibi görünse de, bebekler kafeini yetişkinler kadar hızlı sindiremiyor. Sağlıklı bir yetişkin, kafeini vücudundan üç ila yedi saatte uzaklaştırabilirken, karaciğer ve böbrekleri tam olarak gelişmediği için kafein bebek vücudunda 65-130 saat kalabiliyor. Günde yaklaşık 2 fincan kahve veya 3 fincan çay tüketiminin güvenilir limit. Bu sınırlar aşıldığında bebekte uyku sorunları annede ise huzursuzluk, anksiyete, baş dönmesi ve çarpıntı gibi sorunlar yaşanabilir.



Beslenmenize balık ve avokado ekleyin

Dokosa heksaenoik asit (DHA) göz retinası ve beyin gelişimi için gerekli olan bir omega-3 yağ asidi. Araştırmalar DHA içeriği yüksek yiyecekler tüketen annelerin çocuklarının ortam değişiklilerine daha iyi uyum sağladıklarını, dikkat puanlarının yüksek olduğunu ve daha iyi hafıza becerilerine sahip olduklarını gösteriyor. Bebeklerinin beyin gelişimini desteklemek isteyen anneler beslenme düzenlerine DHA yönünden yüksek içeriğe sahip avokado, zeytin, somon, çiğ kuruyemişler gibi yiyecekleri ekleyebilir.



Günde 3 porsiyon süt ürünü

Büyüyen bebeklerin güçlü kemik ve dişler oluşturması için ihtiyaç duydukları en önemli minerallerden birisi kalsiyumdur. Emzirme dönemindeki annelerin, kendilerini kemik kaybından korumak ve bebeklerini iyi derece kalsiyum ile beslemek için günde 1.000 mg kalsiyuma ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Arıburnu, "Bu gereksinim, günde üç porsiyon süt ve süt ürünü tüketerek karşılanabilir. Ayrıca badem, fasulye, koyu yapraklı sebzeler de beslenmeye eklenebilir" diye konuştu.



Et ve yumurta sart

Vücudumuz doku ve organları inşa edebilmek, onarabilmek için proteine ihtiyaç duyuyor. Hem kendi doku ve organlarınızı korumak hem de bebeğinizin büyüyen bedenine en iyi şekilde destek olmak istiyorsanız düzenli olarak kaliteli protein tüketmeniz önemli. Yumurta, yağsız kırmızı et, yoğurt, peynir ve yağlı tohumlar, kaliteli protein kaynakları arasında yer alıyor.