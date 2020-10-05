Emine Erdoğan’dan Hayvanları Koruma Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, barınakların, hayvanlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarla dolu olduğunu belirterek, "Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim" çağrısında bulundu. Twitter hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşım yapan Erdoğan, önceki günkü Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaretiyle ilgili de, "Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum" dedi.

LEBLEBİ'Yİ SAHİPLENDİ

Paylaşımında barınakta yaşayan "Leblebi" isimli köpekle ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Leblebi bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvanseverler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda, çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.