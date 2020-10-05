İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Denizli'nin Çal ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 20 NA 800 plakalı araç sürücü M.T ile diğer araç sürücüsü H.H.Ü. yolcular T. Ü. ve H.N.Ü. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan alkollü olduğu iddia edilen sürücü M.T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SEBAHATTİN ALP
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