Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam edecek, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 28
İstanbul: Az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu 34
Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 24
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28
Meteoroloji'den 10 ile yağış uyarısı! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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