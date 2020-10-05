  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Meteoroloji'den 10 ile yağış uyarısı! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 10 ile yağış uyarısı! ve Ege'de hava nasıl olacak?

'de hava nasıl olacak? Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş’un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir. 5 Ekim İzmir ve ...

Meteoroloji'den 10 ile yağış uyarısı! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

05.10.2020, 10:02

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam edecek, batı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den 10 ile yağış uyarısı! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA