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Haberler Yaşam Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

'da bugün neler yaşandı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? İşte 5 Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

05.10.2020, 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020,13:11

12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. İşte 5 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA CUMA GÜNÜ NELER YAŞANDI?

Duygu Çelikten cinayetini itiraf eden katil zanlısı Veli Ünver'in tutuklanarak cezaevine gönderildiği haberini izleyicileri ile paylaştı! Müge Anlı'nın katil zanlısı Veli Ünver'in tutukladığı haberini duyurduğu anlarda; Duygu Çelikten'in ailesi duygusal anlar yaşadı.

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