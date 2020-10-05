12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. İşte 5 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası...
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MÜGE ANLI'DA CUMA GÜNÜ NELER YAŞANDI?
Duygu Çelikten cinayetini itiraf eden katil zanlısı Veli Ünver'in tutuklanarak cezaevine gönderildiği haberini izleyicileri ile paylaştı! Müge Anlı'nın katil zanlısı Veli Ünver'in tutukladığı haberini duyurduğu anlarda; Duygu Çelikten'in ailesi duygusal anlar yaşadı.
Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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