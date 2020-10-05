Yanan 25 bin hektar alana 36 milyon kızılçam dikildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, yanan 25 bin 770 hektar Orman alanında 36 milyon 5 bin 27 kızılçam fidanı diktiği bildirildi. Bugüne kadar yanan hiçbir Orman alanın başka bir amaç için kullanılmadığı öğrenildi. SABAH, Türkiye'de Orman yangınında zarar gören alanlara yapılan ağaç dikimlerini bakanlık verileri ışığında tek tek sıraladı.





* 2017'de İzmir Foça'da 190 hektar alanda 109 bin kızılçam fidanı

* 2000'de Denizli Buldan'da bin 458 hektar alanda 2 milyon kızılçam fidanı

* 1994'te Denizli Buldan'da 2 bin 143 hektar alanda 3 milyon kızılçam fidanı

* 2008'de Antalya Taşağıl'da 16 bin hektar alanda 25 milyon 250 bin kızılçam fidanı

* 2006'da Muğla Mumcular'da 2 bin 600 hektar alanda 4 milyon 500 bin kızılçam fidanı

* 2001'de Muğla Marmaris'te 130 hektar alanda 210 bin kızılçam fidanı

* 2006'da İzmir Meryemana'da 850 hektar alanda 1 milyon 450 bin Kızılçam fidanı

* 2014'te Antalya Adrasan'da 200 hektar alanda 250 bin kızılçam fidanı