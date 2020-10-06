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Haberler Yaşam Filyasyon ekipleri rapor yazabilecek

Filyasyon ekipleri rapor yazabilecek

Filyasyon ekipleri rapor yazabilecek
Giriş Tarihi: 6.10.2020

İSTANBUL Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan kişilerin iş yerlerine vermek için ihtiyacı olan raporların filyasyon ekibi hekimlerince verilebileceğini duyurdu. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Kovid- 19 nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlarımızın iş yerlerine vermek için ihtiyacı olan raporlar, 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren filyasyon ekiplerince verilebilecek ve vatandaşların karantinalarını bozmalarına böylece gerek kalmayacak" ifadelerine yer verildi. Vatandaşlar raporlarına e-Nabız ve e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek.

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