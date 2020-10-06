Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 6 Ekim Salı!

12 sezondur zirvede olan Müge Anlı, gündemi sarsan itirafları, aylarca konuşulan cinayetleri ve sıra dışı olaylarıyla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi. Müge Anlı uzman ekibi ile birçok cinayeti aydınlatmaya devam edecek. İşte 6 Ekim Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Muğla Bodrum'da tekne boyacılığı yapan Mehmet Ali Koran 24 Aralık 2019 tarihinde ortadan kaybolmuştu. Aylardır Mehmet Ali Koran'dan hiçbir haber alamayan ailesi oğullarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Koran'ın kaybıyla ilgili ev arkadaşı ve patronundan şüpheleniliyordu. Koran'ın kaybından 7 ay sonra boyacılık yaptığı tersanede şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Tersanenin köpeği Betty, insana ait bir kafatası bulup getirmişti.

16 Temmuz tarihinde Betty'nin ikinci bir köpek bulmasının üzerine Müge Anlı ekibi, köpeği 24 saat takip edecek aksiyon kamerası takmıştı. Bulunan kemikler Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alınırken tersanede insana ait olduğu düşünülen üçüncü bir kemik bulundu.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Aylardır oğlundan haber alamayan anne Bedevi Koran, bulunan kemiklerin oğluna ait olduğundan neredeyse emindi. Oğlunun bulunması için ekrandan çağrıda bulunan annenin feryatları yürekleri dağlamıştı. Kaybolduğu günden beri hakkında hiçbir haber alınamayan Mehmet Ali Koran'ın cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulmaya başlanılmıştı.

DNA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan yapılan incelemeler sonucunda bulunan kemiklerle ilgili DNA sonuçları ortaya çıktı. 7 ay sonra bölgede bulunan insan kafatasını inceleyen ekipleri kafa tasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğunu tespit etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın bir cinayet olduğunu düşünen cinayet büro ekipleri, yapılan operasyonla Mehmet Ali Koran'la o gece bir arada olan kişileri şüpheli olarak gözaltına aldı. Müge Anlı canlı yayınına katılıp Mehmet Ali'ye ne olduğunu bilmediğini söyleyen ev arkadaşı ve patronu gözaltına alınanlar arasında ilk sırada yer aldı.

ŞÜPHELER EV ARKADAŞININ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilere o gece yaşananları soran polis, Mehmet Ali Koran'ın nasıl öldüğünü ve sonrasında nereye gömüldüğünü öğrenmeye çalıştı. Müge Anlı'nın da dikkat çektiği ayrıntıların peşine düşen polis, şüpheli yanıtlarıyla dikkat çeken ev arkadaşının üzerine yoğunlaştı.

Mehmet Ali Koran soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar Bodrum Adliyesi'nde bugün hakim karşısına çıktı.