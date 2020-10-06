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Haberler Yaşam Tire ve Manisa’da zehir tacirine geçit yok

Tire ve ’da zehir tacirine geçit yok

Tire ve Manisa’da zehir tacirine geçit yok
Giriş Tarihi: 6.10.2020

İZMİR Tire'de jandarmanın operasyonuyla 2 bin 320 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. ve Ö.Ç. isimli zanlılardan M.A tutuklandı. Manisa Alaşehir'de ise polisin asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı. Çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddesi ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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