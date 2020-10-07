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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm izle!

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ekranlarında reyting rekorları kıran yeni sezonuyla bomba gibi bir dönüş yaptı. Dizinin hayranları 'Kuruluş Osman başladı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Kuruluş Osman 28. bu akşam ATV ekranlarında diziseverlerle buluşucak.

Kuruluş Osman yeni bölüm izle!

07.10.2020, 19:26

KURULUŞ OSMAN 28. YENİ BÖLÜMÜNDE BU HAFTA

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON 28. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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