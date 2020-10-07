Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 7 Ekim Çarşamba!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. 6 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Betty kemikleri buldu olayların seyri değişti! Kaza mı, cinayet mi? Ne karar çıktı? Mehmet Ali Koran'ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişme! Doğar doğmaz evlatlık verildi, yıllar sonra gerçeği öğrendi! Hülya Ertaş'ın 37 yıldır süren aile arayışı. İşte 7 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...
MÜGE ANLI TATLI SERT CANLI İZLE
MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır olayına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Çakır'ın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un Aleyna'yı fuhşa zorlayarak üzerinden para kazandığı iddiası üzerine suç duyurusunda bulunuldu.
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