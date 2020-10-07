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Haberler Yaşam Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

'da bugün neler yaşandı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? İşte 7 Anlı ile 'te yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

07.10.2020, 09:24 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020,13:08

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. 6 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Betty kemikleri buldu olayların seyri değişti! Kaza mı, cinayet mi? Ne karar çıktı? Mehmet Ali Koran'ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişme! Doğar doğmaz evlatlık verildi, yıllar sonra gerçeği öğrendi! Hülya Ertaş'ın 37 yıldır süren aile arayışı. İşte 7 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır olayına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Çakır'ın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un Aleyna'yı fuhşa zorlayarak üzerinden para kazandığı iddiası üzerine suç duyurusunda bulunuldu.

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