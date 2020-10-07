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Spor ve sağlıklı yaşam sayesinde koronayı yendi

Spor ve sağlıklı yaşam sayesinde koronayı yendi
Giriş Tarihi: 7.10.2020

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olan Harun Reşit Yiğit, koronayı yenerek 17 gün ayrı kaldığı görevine geri döndü. Ateşinin yükselmesiyle korona virüse yakalandığını düşünen Yiğit, devlet hastanesinde yaptırdığı testin pozitif çıkmasıyla şüphesinde haklı olduğunu anladı. Doktorların hastaneye yatmasına gerek görmediği için tedavisine evde devam eden Yiğit, "Doktorlar, hastalığı atlatmamı içki ve sigara kullanmamama ve günlük düzenli spor yapmama bağladılar. Herkes mutlaka spor yapsın. Sporla daha hafif atlatma şansınız olabiliyor" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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