Virüse yakalanan doktora immun plazma müjdesi

KORONA virüse yakalanan İzmirli Dr. Atilla Baran için günlerdir beklenen immun plazma bulundu. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görev yapan Dr. Atilla Baran, korona virüse yakalandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başlanan Baran'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Baran'ın yakınları ve meslektaşları immun plazma bağışı için seferberlik ilan etti. Önceki akşam beklenen müjdeli haber geldi ve immun plazma bulundu. Bir an önce plazma örneği alınan Atilla Baran için tedavi süreci başlatıldı.

FATİH ŞENDİL