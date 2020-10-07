Yüz yüze eğitimde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

12 EKİM'DE BAŞLIYOR

Bakan Selçuk, korona virüs salgını sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izlediklerini, çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan, özel gereksinimi olan velilerin çağrılarını takip ettiklerini söyledi. Okulların tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak dünyada eğitime başladığını belirten Bakan Ziya Selçuk, "31 Ağustos Pazartesi günü yeni eğitim yılının ilk zilini çalmış olduk. Ardından okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını benimsediğimiz ilkokul 1'inci sınıf öğrecileriyle yüz yüze eğitime başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde üçüncü haftadayız. Tedbirler aldığımız için de üçüncü aşamaya geçmeye hazırız. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 2, 3, 4, 8, 12'inci sınıflar ve özel eğitimli öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız" şeklinde konuştu.

DEVAMSIZLIK SAYILMAYACAK

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar. Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalma süreci eskisine oranla kısaltılacak" diye konuştu.



500 BİN TABLET DAĞITILACAK

BAKAN Ziya Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin tablet dağıtımıyla ilgili detayları da paylaşarak, "Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Öncelik, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizde olacak ve önümüzdeki haftadan itibaren teslim etmeye başlayacağız" dedi. Bakan Selçuk, köy okullarının ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılacağını belirterek, "Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, İl Hıfzıssıhha Kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek" dedi.

Bakan Selçuk: Veli rızası bizim için önemli