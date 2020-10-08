Komşuların ihbarıyla kurtarılan kadının kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. POLİSE verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Zincirle dövüldü tırnakları çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.