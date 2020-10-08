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Haberler Yaşam Zincirle dövüldü tırnakları çekildi

Zincirle dövüldü tırnakları çekildi

'da, uyruklu İ.A, birlikte yaşadığı M.N'yi (28), 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti.

Zincirle dövüldü tırnakları çekildi
Giriş Tarihi: 8.10.2020

Komşuların ihbarıyla kurtarılan kadının kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. POLİSE verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı.


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