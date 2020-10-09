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Haberler Yaşam Halil Sezai için istenen ceza belli oldu

için istenen ceza belli oldu

Son dakika bilgisi az önce geldi! Ortaya çıktığında Türkiye gündemine bomba gibi düşen 'nin komşusunu darp ettiği olayla ilgilİ flaş gelişme yaşandı. Tuzla'da komşusu 'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Halil Sezai için istenen ceza belli oldu

09.10.2020, 15:49 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020,16:16

Tuzla'da tartıştığı 66 yaşındaki yaşlı adamı tekme tokat dövdüğü görüntüler sonrası gündem olan ve büyük tepki alan Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

İLERLEYEN GÜNLERDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halil Sezai hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Şüpheli şarkıcı ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı. Bu tartışma sonucu Halil Sezai, yaşlı adamı tekme tokat dövmüş, bu anlara ilişkin görüntüler gündem olmuştu.
Halil Sezai'ye tepkiler yükselirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halil Sezai'nin 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiği öğrenilmişti.

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