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Eğlenirken ağaçları yaktılar

Eğlenirken ağaçları yaktılar
Giriş Tarihi: 10.10.2020

Muğla Milas'ta eğlence yapan bir grubun tekneden attığı havai fişeğin ormanlık alana düşmesiyle yangın çıktı. İlk müdahaleyi mahalleli yaparken, olay yerine hızla ulaşan orman ekipleri yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi için gece karanlığına rağmen yoğun bir müdahalede bulundu. 1 hektarlık ormanlık alanda zarara sebep olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Eğlenirken yangın çıkaran kişi ya da kişilerin ve teknenin belirlenmesi için Sahil Güvenlik ekiplerince soruşturma başlatıldı.

VOLKAN YILDIZ

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