Eski eşiyle tartışıp rastgele ateş açtı

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, H.G. (36), telefonda tartıştığı eski eşinin evinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen 2'si çocuk 3 kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Gözaltına alınan H.G, tutuklandı.
YOLDAN GEÇİYORLARDI
OLAY, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Salihli'ye bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. H.G, telefonda tartıştığı eski eşinin evinin önüne geldi. Yanında getirdiği av tüfeğini çıkaran H.G, evin önünde ateş açmaya başladı. Bu sırada saçmalar, yoldan geçen M.A.C. (39), K.D. (13) ve Suriye uyruklu N.M'nin (10) çeşitli yerlerine isabet etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
SAÇMALAR nedeniyle park halindeki 2 otomobil de zarar gördü. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan H.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EMRE SAÇLI
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