‘Sağlık kuruluşlarındaki yük giderek azaldı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi toplantı için geldiği Adana'da açıklamalarda bulundu. Adana'da eylül ayında salgının pik yaptığını kaydeden Koca, "Yapılan müdahalelerle eylül ayından bu yana vaka sayıları 3'te 1 oranında azaldı" dedi.

'FİLYASYON ÇOK ÖNEMLİ'

ARTIŞIN her kentte aynı olmadığını dile getiren Bakan Koca, "Adana örnek illerimizden biri oldu. Gereken tüm müdahaleler zamanında yapıldı. Acil önlemlerle şu an için artışın önüne geçildi. Son dönemde salgının hızı kesildi. Sağlık kuruluşlarımızdaki artan yük, giderek azaldı" dedi. Kentteki yatak doluluk oranının yüzde 59, yoğun bakımdaki hasta sayısı oranının yüzde 74, solunum cihazına bağlı hasta sayısının da yüzde 30 olduğunu belirten Bakan Koca, bu oranların da tedbirlerin sıkı uygulanmasıyla düşmeye devam edeceğini vurguladı. Kent genelinde 228 filyasyon ekibinin çalıştığını ve her ekipte 3 kişinin olduğunu hatırlatan Bakan Koca, "Filyasyon, bizim için salgındaki en önemli noktalardan biridir. Adana'da da bu konuda ekiplerimizin yoğun çalışması sürüyor. Ülkede, temaslıların taranma oranı 7,5 saat iken Adana'da bu sayı 6,5 saate kadar düştü. Türkiye filyasyon konusunda en başarılı ülkelerden biri. Bu sayede temaslıları hızlı tespit ediyoruz" diye konuştu.



'YOĞUN BAKIMLARDA DOLULUK ORANI %68'

ADANA'da incelemelerde bulunduktan sonra da açıklama yapan Bakan Koca, çok sayıda ilde vaka sayısının %66'ya düştüğünü söyledi. Türkiye'de 11 bin 800 filyasyon ekibi olduğunu aktaran Koca, "Tedavilerde aksama olmadı. Yoğun bakımlarda doluluk %68. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz" dedi.