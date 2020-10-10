‘Tedbir almazsanız çocuğunuzu camdan seversiniz’

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir şirketin ortağı olan ve aynı zamanda iş sağlığı güvenliği görevini de yürüten Levent Kekeç, korona virüs teşhisi konulduktan sonra evinde karantinaya alındı. Yaklaşık bir haftadır karantinada bulunan Kekeç, özlem duyduğu 1 yaşındaki oğlu Mehmet Ege'yi kaldığı karantina odasındaki kapı camının arkasından sevebiliyor. Bundan sonra daha dikkat edeceklerini belirten Kekeç, "Herkes maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysun. Yoksa çocuğunuzu camdan seversiniz" dedi.