HATAY'IN Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkisinde trafo patlaması nedeniyle dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Yangın İskenderun'daki kimyasal maddelerin depolandığı antrepoya sıçradı. Alevlerin karayoluna yakın alanda olması nedeniyle Belen-İskenderun karayolu araç trafiğine kapatıldı. Yangın güçlükle söndürüldü.
Trafo patladı orman yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.