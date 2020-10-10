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Haberler Yaşam Trafo patladı orman yandı

Trafo patladı orman yandı

Trafo patladı orman yandı
Giriş Tarihi: 10.10.2020

HATAY'IN Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkisinde trafo patlaması nedeniyle dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Yangın İskenderun'daki kimyasal maddelerin depolandığı antrepoya sıçradı. Alevlerin karayoluna yakın alanda olması nedeniyle Belen-İskenderun karayolu araç trafiğine kapatıldı. Yangın güçlükle söndürüldü.

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