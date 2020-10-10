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Yerli covid-19 ilacında sona doğru gelindi

Yerli covid-19 ilacında sona doğru gelindi
Giriş Tarihi: 10.10.2020

ANKARA'DA 3 üniversite ile işbirliğinde çalışmaları sürdürülen Covid-19 ilacında sona gelindi. 'CNT002' isimli molekülden oluşturulan ilacın faz-2, faz-3 çalışmasında, 3 ay içinde hasta alımının tamamlanarak ilk sonuçların elde edilmesi planlanıyor. Ankara'daki Centurion İlaç, çalışmaları 75 kişilik ekip ile yürütüyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ersin Erfa, Covid-19'a ilişkin iki ayrı ilaç çalışmalarının olduğunu kaydetti. Projeye mart ayında başladıklarını anlatan Erfa, "Covid-19'u tedavi edici, özellikle akciğer semptomlarını tedavi edici molekül üzerinde çalışıyoruz. 3 ay içerisinde ilk sonuçları almış olacağız. 'CNT002' protokolünde faz-2'ye geldik. Önümüzdeki ay itibarıyla ilk hastaları almayı hedefliyoruz. Sonuçlar çıktıktan sonra bilimsel otoriteler onaylarsa, tüm dünyaya derman olabilecek bir ilacı Türkiye'de üretmeye başlamış olacağız" diye konuştu.

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