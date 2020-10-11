‘Benim vergilerimle maaş alıyorsun’ demek hakaret

Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gelen N.K.'nın, görevli doktor K.H.'ya 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözleri, mahkeme tarafından hakaret sayıldı. İzmir'de yaşayan N.K., 10 Aralık 2019'da rahatsızlanan kızı D.A.'yı hastanenin acil servisine götürdü.

KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE

N.K.'NIN kızıyla ilgilenmesini istediği doktor K.H., "Birazdan sizinle ilgileneceğim. Acil hastalar var" dedi. İddiaya göre N.K. "Önce kızıma bakacaksın. Sen kim oluyorsun da karar veriyorsun? Benim vergilerimle maaş alıyorsun" diyerek bağırmaya başladı. Doktor K.H. hakarete uğradığı gerekçesiyle N.K. ve kızı D.A.'dan şikayetçi oldu. Hakim karşısına çıkan N.K., "Hakaret amacıyla söylemedim. Zaten benim vergilerimle maaş aldığı da doğru" diyerek beraatini talep etti. Mahkeme, N.K.'nın sözlerini hakaret kapsamında değerlendirirken, sanığı 304 gün adli para cezasına çarptırdı. Doktor K.H.'nın avukatı Alperen Cihan Çetinkaya, kararın emsal nitelikle olduğunu belirterek, "Artık her önüne gelen 'Ben hakaret etmedim' diyerek işin içinden çıkamayacak. Manevi tazminat davası da açacağız" dedi.