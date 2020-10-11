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Haberler Yaşam Trenler kafa kafaya çarpıştı

Trenler kafa kafaya çarpıştı

Trenler kafa kafaya çarpıştı
Giriş Tarihi: 11.10.2020

ANKARA Kalecik İstasyonu'nda iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı. Olay, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik İstasyonu girişinde seyir halindeki iki yük treninin belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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