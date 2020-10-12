Müge Anlı canlı izle 12 Ekim Pazartesi!

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü.

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Büyükçekmece'de kaybolan 16 yaşındaki Hülya Şener'in bulunduğu haberi verildi. Evine döneceğini belirttiği aktarıldı. 22 Ağustos'ta evinden kaçırılan 17 yaşındaki Gülizar Ersöz'ün 45 gündür kayıp olduğu ve 18 yaşına girip resmi evlilik yaptırmayı beklendiği ifade edildi. Ancak Müge Anlı, suçun yapıldığı zamanın önemli olduğunu Gülizar 18 yaşını geçse bile alıkonulduğu zaman 17 yaşında olduğu için suçun aynı şekilde işleme koyulup yargılamanın yapılacağını belirtti. Bugün boşanma davası görülecek olan 31 yaşındaki Bihter Yalçınsoy, dün kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Bihter Yalçınsoy'un annesi telefon hattında, kızının 7 senedir çok çektiğini belirtti.

Yücel Kara'nın Edirne'de bulunduğu haberi verildi. Fakat Yücel Bey, kayıp olmadığını ve kendi isteğiyle gittiğini ifade ettiği belirtildi. Bugün için Kırklareli'ne döneceğini söylediğini belirtti. Bayram Bey, İncekum'da Saliha'nın kendisine bana bir yemek ısmarla dediğini ve kendisi de ısmarladığını ifade etti. Geçmişe dönük merhabalarından dolayı yardım etmek istediğini başka bir ilişkileri olmadığını belirtti. Ancak Bayram Bey, hiç inandırıcı bulunmadı.











Müge Anlı son sezonda neler oldu?