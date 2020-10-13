Annesi gözünün önünde acımasızca katledildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, yaşadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, annesinin hunharca öldürülüşüne şahit olan 4 yaşındaki çocuk korumaya alındı.



ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Olay, Hürriyet Mahallesi Barış Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında dün 00.30 sıralarında meydana geldi. Fadi El Haddah, evde tartıştığı karısı Hiba Yusuf'u boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavga seslerini ve çığlıkları duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde kanlar içinde yatan talihsiz kadının öldüğü belirlendi.



MANZARA ÇOK KORKUNÇTU

Polis, şüpheli kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Annesinin korkunç bir şekilde öldürülüşüne şahit olan ve cesedin başında şok geçirmiş halde bulunan 4 yaşındaki çocuk ise polis tarafından koruma altına alınarak, Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bodrum katındaki çalışmasının ardından ölen kadının cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eli kanlı koca Haddah'ın gözaltına alındıktan sonraki ilk ifadesinde, "Uzun süredir düzenli bir şekilde çalışamıyorum. Psikolojim çok bozuktu. Aramızda tartışma çıkınca kendimi kaybettim ve bıçakladım" dediği öğrenildi. Komşular da çığlıklar ve bağrışmalar üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini belirterek, korkunç bir manzarayla karşılaştıklarını söylediler.