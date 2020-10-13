METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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