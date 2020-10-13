Lösemiyi aşkla yenecekler

Nazilli'de grip şikayetiyle hastaneye başvuran Kemik, yapılan tahliller sonucu lösemi olduğunu öğrendi. Tedavisi sırasında beyin kanaması geçiren genç kadın, bilinci kapalı şekilde yoğun bakıma alındı.

KAMPANYA BAŞLATTI

Hayatının gençlik yıllarında amansız bir hastalığa karşı yaşam mücadelesi veren Kemik'ten gelecek iyi bir haberi bekleyen nişanlısı Veysel Yaman ise adeta hastaneyi mesken tuttu. Hastaneden bir an olsun ayrılmayan 24 yaşındaki Yaman, nişanlısı için kan bağışı kampanyası başlattı. Düğün hazırlıklarında olduklarını söyleyen Yaman, "Hastalığı ilk öğrendiğimizde birbirimize söz verdik. Sevgimiz ve inancımızla bu hastalığı yeneceğiz dedik. Zeynep iyileşecek ve biz de evlenerek mutlu günlere ulaşacağız" dedi. Zeynep için tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Yaman, "B Rh(-) kana ihtiyaç var. Sağlıklı olan tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Lütfen kan bağışlarınızla hayat olun" dedi.

MEHMET KAVAS