Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Hangi konular ele alındı? İşte 13 Ekim Salı Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Kadriye Hanım kızı Şevval Hasırcı'nın sağlık meslek lisesinden ayrıldığı ve dışarıdan liseye yazdırıldığı söyledi. Bir pidecide çalışmaya başladığı ve 12 gün önce kargom geldi bahanesiyle kaçtığını ekleyen annesi kızının elinden telefonunu aldığı ve bir arkadaşına ben iyiyim dönmeyeceğim mesajı attığını ekledi. Duygu Çelikten'i öldüren Veli Ünder'in 3 kişi bulduğu ve o 3 kişiye 10.000 TL verdiği Duygu'yu gömdürdüğü açıklandı. Özelikle Bayram Bey'in Saliha'nın kaybolduktan sonra hiç aramamasının garip olduğunu ayrıca bir daha görüşmemelerinin altında beraber yaşadıkları bir tartışma olmamasının mümkün olmayacağını ileri sürdü. Müge Anlı kocası Tuncay Bey'in bile eşini aradığı ama bir gün sonra aramadığı bunun yanında Bayram Bey'in hiç aramamasının tuhaf olduğunu bunun ilgisizlik kelimesi ile izah edilemeyeceğini vurguladı. Müge Anlı Tuncay'ın olay günü Saliha'yı 10 defa aradığı ama nerede olduğunu Tuncay'ın bilmediğini ama bunun mümkün olmadığını söyledi. Saliha Hanım'ın iplikçiden çıkarken elindeki torbalı görüntüleri yayımlandı. Bayram Bey'e torba sorulduğunu ama hatırlamadığını söylediği aktarıldı.