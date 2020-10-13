MUĞLA Milas'ta narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı tutuklandı. Milas'ta ekiplerin durdurduğu bir araç ve içindeki H.Y. isimli şahıs üzerinde arama yapıldı. 30 gram kokainle yakalanan H.Y. gözaltına alındı. Gençlere uyuşturucu temin ettiği belirlenen zanlı cezaevine gönderildi.
VOLKAN YILDIZ
Mugla’da zehir taciri baskınla yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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