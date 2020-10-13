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Haberler Yaşam ‘Okul Her Yerdir’ sözü gerçek oldu

‘Okul Her Yerdir’ sözü gerçek oldu

‘Okul Her Yerdir’ sözü gerçek oldu
Giriş Tarihi: 13.10.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Hababam Sınıfı'nın o unutulmaz sahnesinde Mahmut Hoca'nın söylediği, "Okul her yerdir" sözü gerçek oldu. Emekli öğretmen Arif Alay, pandemi nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler için ikamet ettiği sitenin bahçesindeki spor tesisini 'sınıf' haline getirdi. Gönüllü olarak öğrencilere ders veren Arif Hoca, "Haftanın üç günü bu eğitimleri veriyoruz. Şu anda inanılmaz bir şekilde de dersleri dinliyorlar"

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