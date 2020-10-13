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Haberler Yaşam Sulama kanalına düşen araç sürücüsü can verdi

Sulama kanalına düşen araç sürücüsü can verdi

Sulama kanalına düşen araç sürücüsü can verdi
Giriş Tarihi: 13.10.2020

Aydın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına düştü. Araçta sıkışan sürücü Şerafettin Kırbaş (57), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Kuşadası Bayraklıdede mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi. Dün öğle saatlerinde 24 NG 2339 plakalı otomobilin sürücüsü Şerafettin Kırbaş, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşlarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kırbaç, ilk müdahalesinin ardından, araçta yolcu olarak bulunan Nermin M. (72) ile birlikte ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne getirildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 57 yaşındaki Kırbaş kurtarılamadı. Nermin M'nin ise hayati tehlikesinin ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

MEHMET KAVAS

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