Üzüm hırsızı sincap suçüstü yakalandı

MANİSA'DA evinin bahçesindeki asmada bulunan üzümlerinin sürekli azaldığını fark eden Nahit Çof, bir gün asmadan gelen sese baktığında neye uğradığını şaşırdı. Üzümlerinin bir sincap tarafından yenildiğini tespit eden Çof, sincabın o sevimli anlarını cep telefonuyla kaydetti. Üzümlerinin sürekli azalmasına uzun zamandır anlam veremediğini kaydeden Çof, "Bir gün asmadan gelen sese doğru gittiğimde gördüğüme inanamadım. Bir sincap bizim yemeye kıyamadığımız üzümleri afiyetle yiyordu. Artık bizim evin sincabı oldu" dedi.