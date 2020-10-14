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kayıt yenileme tarihleri! ücreti ve ödeme işlemleri...

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme dönemi 5 Ekim tarihinde başladı. Kayıt yenileme yapmak isteyen öğrenciler ücretin ne kadar olduğunu ve işlem tarihlerini merak ediyor. Peki kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte detaylar...

AÖF kayıt yenileme tarihleri! AÖF kayıt yenileme ücreti ve ödeme işlemleri...

14.10.2020, 11:06

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt yenileme ne zaman sona erecek? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. 5 Ekim tarihinde başlayan AÖF kayıt yenileme için süre devam ediyor. Ders seçimi kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30'a kadar gerçekleştirilebilir. İşte AÖF güz dönemi kayıt yenileme ile ilgili merak edilenler...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başladı ve 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30'da sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

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