BİLSEM sonuçları açıklandı! BİLSEM sonuç sorgulama...

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Sınava katılan binlerce öğrenci meb.gov.tr üzerinden sonucunu öğrenebilecek. İşte BİLSEM sınav sonucu sorgulama sayfası...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.