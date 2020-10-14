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KPSS Ön Lisans giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-KPSS Ön Lisans giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı. Adaylar 25 Ekim'de yapılacak sınav için oluşturulan giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.