  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kuruluş Osman 29. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

29. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

ATV’nin sevilen dizisi tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? 'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? , oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? , kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? , Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi? İşte Kuruluş Osman 29. bölüm canlı izleme ekranı

Kuruluş Osman 29. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

14.10.2020, 20:44

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 29. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman 29. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA