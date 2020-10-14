Müge Anlı canlı izle 14 Ekim Çarşamba!

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Emekli bir hemşire Aydın Didim'de tek başına yaşıyordu, bir anda kayıplara karıştı. Otomobili ve telefonu evinin yakınında bulunan 50 yaşındaki Hatice Tusu nerede? Hatice Tusu'nun kardeşi ve oğulları Müge Anlı'da!

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Hatice Hanım cumartesi günü evden çıkıp esrarengiz bir şekilde kaybolduğu akşam saatlerinde arabasının kaputu açık şekilde iki sokak ileri bulunduğu bildirildi. Ankara'da bir arkadaşını ziyaret etme hazırlığında olan Hatice Hanım önceden biletini almış bavullarını hazırlamış şekilde pazartesi günü Hatay'a gideceği açıklandı. Hatice Hanım emekli hemşire olduğu çevresinde sevilen biri olduğu müziğe ilgisi olduğu eklendi. 4,5 G ile Aydın Didim'e oğlu Taylan ve Görkem'e bağlanıldı. Taylan Bey ilk gece bittikten sonra akıllarındaki tüm şüpheleri emniyete bildirdiklerini annesinin birden fazla kişi tarafından kaçırıldığını düşündüklerini arabalarının önünde bir araç olduğunu tam olarak göremediklerini ama farlarının göründüğünü ifade etti. Neziha Özdemir'e bağlanıldı.

Bebeği kendisinin vermediğini kızının yalan söylediğini söylediklerini ispatlaması gerektiğini Kenan'ı bile tanımadığını ifade etti. Neziha Hanım kendisinin 14 yaşında anne olduğunu ve kızını bırakmadığını sadece dedesinin yanında bıraktığını ifade etti. Tuncay Bey yayına telefon bağlantısı ile katıldı. Ağabeyi Osman Bey ise 4,5 G bağlantısı ile yayına katıldı. Osman Bey kardeşinin sıkışınca konuşamadığını ama kardeşinin çocuğuna devamlı baktığını söyledi. Bayram Bey Saliha'nın Melek Uysal ile evinde kalmadığını ayrıca Melek'i hiç tanımadığını ve kırmızı arabasının hiç olmadığını ifade etti. Tuncay Bey kendisinin motoru ile günlük gezen biri olduğunu bu yüzden telefonunun her yerden bir sinyal vermiş olabileceğini iddia etti.