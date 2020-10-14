Sokak ortasında nargile içip baygınlık geçirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler tüyler ürpertti. Gazicelal Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde çekilen görüntülerde, küçük yaşlarda 2 kız ve 4 erkek çocuğun nargile içtikleri görüldü. Bir süre sonra çocuklardan birinin fenalaşarak yerde baygın yatması dikkat çekti. Çocukların hal ve davranışları nargilenin içinde uyuşturucu olabileceğini akıllara getirdi. Öte yandan, yerde baygın yatan arkadaşlarını umursamadan nargile keyfine devam eden çocuklar, nargileleri bitince arkadaşlarını orada bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Çocukların nargile içmesi saniye saniye kaydedilirken, kendinden geçen çocuğun ise arkadaşları ayrıldıktan sonra kendine geldiği, zorlukla ayağa kalkıp sendelediği görüldü.