  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Sokak ortasında nargile içip baygınlık geçirdi

Sokak ortasında nargile içip baygınlık geçirdi

Sokak ortasında nargile içip baygınlık geçirdi
Giriş Tarihi: 14.10.2020

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntüler tüyler ürpertti. Gazicelal Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde çekilen görüntülerde, küçük yaşlarda 2 kız ve 4 erkek çocuğun nargile içtikleri görüldü. Bir süre sonra çocuklardan birinin fenalaşarak yerde baygın yatması dikkat çekti. Çocukların hal ve davranışları nargilenin içinde uyuşturucu olabileceğini akıllara getirdi. Öte yandan, yerde baygın yatan arkadaşlarını umursamadan nargile keyfine devam eden çocuklar, nargileleri bitince arkadaşlarını orada bırakarak olay yerinden ayrıldı.
Çocukların nargile içmesi saniye saniye kaydedilirken, kendinden geçen çocuğun ise arkadaşları ayrıldıktan sonra kendine geldiği, zorlukla ayağa kalkıp sendelediği görüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sokak ortasında nargile içip baygınlık geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA