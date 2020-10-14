TIR ile araç çarpıştı sürücü sıkışarak öldü

AKSARAY'DA TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gece Aksaray-Ağaçören yolunda yaşandı. Ankara'ya giden Sümer Akın (27) idaresindeki 06 U 9381 plakalı araç, sollama yaptığı sırada karşıdan gelen TIR ile çarpıştı. Kazada sürücü Sümer Akın olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olan kız kardeşi Seher Akın (28) yaralandı.