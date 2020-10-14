Türkiye uzayda da söz sahibi olacak

YERLİ VE MİLLİ İMKANLA YAPILACAK

ROKETSAN, 1-2 sene içinde özellikle 400 ve 400 kilometre ötesindeki yörüngelere ulaşabilecek büyük motorları yerli ve milli imkanlarla geliştirmek üzere çok ciddi bir yatırım programı içinde. Murat İkinci, uzay için yapılan çalışmaların çifte kullanım açısından da çok ciddi artılarının olacağını değerlendirdiklerini söyledi. Uzay ile ilgili çalışmaların çok farklı alanlara etkisi olacağını da kaydeden İkinci, "Ulaştırma, sağlık hatta tarım gibi alanlarda da çok farklı açılımlara yol açabilecek teknolojileri ülkemize kazandıracak" diye konuştu.



YATIRIM PROGRAMI HAYATA GEÇTİ

TÜRKİYE'Yİ uzaya taşıyan ROKETSAN, geliştirdiği teknolojileri denemek amacıyla bu yıl yeni bir roket fırlatmaya hazırlanıyor. Şirket, daha büyük hedeflere ulaşmak için de ciddi bir yatırım programını hayata geçirecek. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şirketin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Türkiye'nin uzay programını gerçekleştirmek üzere görevlendirildiğini belirten Murat İkinci, 2015'te geliştirdikleri sistemlerle uzaya erişime ilişkin faaliyetleri hayata geçirdiklerini söyledi.



2018'DE 130 KM'YE ÇIKTI

UZAYA ilk erişimi 2018'de bir sonda roketiyle sağladıklarını ve 130 kilometrelik mesafeye çıktıklarını anlatan Murat İkinci, "Yıl sonu itibarıyla yeni denememizi gerçekleştireceğiz. Önceki fırlatmada deneyemediğimiz sistemlerin test ve denemeleri yapılmış olacak. Bundan sonraki aşamada ise ilk hedefimiz, kısa süre içinde 100 kilogramlık bir yükü 400 kilometredeki yörüngeye yerleştirebilecek ve ülkemizi 'kendi uydusunu kendi yörüngesine yerleştirebilecek ülke' statüsüne eriştirecek çalışmanın tamamlanması olacak. Bunun için de özellikle yakıt teknolojileri konusunda ROKETSAN kendi imkanlarıyla ve endüstrinin bütün imkanlarını kullanarak geliştirme yapıyor. Buradaki temel gaye, tamamen kendi mühendislerimizle, ekosistemimizle, partnerlerimizle böyle bir çalışmayı nihayetlendirebilecek aşamaya gelebilmek" açıklamasını yaptı.



TÜRKSAT 6A UYDUSU 2021'DE TAMAMLANACAK

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilen ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile yerli ve milli olarak geliştirilen ilk metrealtı çözünürlüklü uydu olan İMECE projelerini sürdürmenin yanı sıra Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlıyor. TÜBİTAK UZAY Müdür Vekili Doç. Dr. Mesut Gökten, Enstitünün RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından elde ettiği deneyim ve sahip olduğu altyapı, donanım, insan kaynağıyla yenilikçi ve yerlilik oranı yüksek uydu-uzay teknoloji ve uygulamalarına yönelik maliyet etkin, katma değerli faaliyet ve projelerine devam ettiğini vurguladı.

DAHA GELİŞMİŞ GÖRÜNTÜLEME

TÜRKİYE'NİN yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilen ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A Projesi'nde son iki yılda önemli aşamalar katedildiğini belirten Gökten, "Uydunun test modellerinden ısıl yapısal yeterlilik ve elektriksel uydu modelleri tamamlandı ve son test modeli olan mühendislik modeli ve uzaya gönderilecek gerçek uydu olan uçuş modelinin üretim ve entegrasyonuna başlandı. Uçuş modeli entegrasyonunun 2021 içinde yapılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Gökten, TÜBİTAK UZAY'ın Türkiye'yi kritik uzay teknolojilerini yurt içinde geliştirebilen az sayıdaki ülke arasına girme hedefine büyük oranda ulaştırdığına da dikkati çekerek, "Projelerin hayata geçirilmesiyle ülkemizin daha gelişmiş görüntüleme sistemlerine sahip çok sayıda yeni uydusu olması mümkün olacak. Teknolojik olarak üstün olması hedeflenen uyduların kısa sürede ve düşük maliyetle üretilmesine yönelik çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erman AZAR