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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

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Ekranların vazgeçilmez dönem dizisi 'da geçtiğimiz hafta kaçmaya hazırlanan Züleyha ve Yılmaz yine bir engelle karşılaşır. Büyük bir heyecanla bölüm sonu yapan dizinin fanları tarafından "Bir Zamanlar Çukurova canlı izle" şeklinde aranmaya başlandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova tek parça izleme sayfası.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

15.10.2020, 20:06

Hünkar ve Gülten'e veda ederek hem sevinçle hem mutluluk gözyaşları içinde konaktan çıkan Züleyha, iki çocuğu ile heyecanla gelecek hayalleri kurmaya başladı. Ancak buluşma yerine varmadan, yolunu öyle biri keser ki adeta dili tutulur!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 68. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HÜNKAR VE YILMAZ ARASINDA NE YAŞANIYOR?
Yılmaz, yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamaz. Geçmişin acılarını unutması o kadar kolay değildir. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar verir. Ancak bu hesaplaşma Hünkar'ı alevlerin içinde bırakacak bir olaya dönüşecektir. Fekeli ile Hünkar ise bu olanların ardından bir kez daha yine teselliyi birbirlerinde bulurlar. İki eski sevgili, çocuklarının aşka dair sınavlarından geçerken, eskide kalan ama eskimeyen sevdaları ile yaralarını sararlar.

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