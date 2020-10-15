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Kadir Seker’e 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kadir Seker’e 12 yıl 6 ay hapis cezası
Giriş Tarihi: 15.10.2020

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker (20), suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12.5 yıla indirdi. Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, "Mahkemenin kararına saygılıyız. Ancak çocuğumuzun suçsuz olduğuna inanıyoruz. Hukuki hakkımızı kullanıp, biz bu durumu bir üst mahkemeye taşıyacağız" dedi.

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