Denizciler artık ‘sanal gerçeklikle’ eğitiliyor

İzmir'de bir teknoloji firmasının geliştirdiği yazılım teknolojisi, denizcilik sektöründeki eğitimlerin VR gözlük kullanarak sanal ortamda sunulmasına olanak veriyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesindeki İzmir Teknopark'ta faaliyet gösteren firma, online denizcilik eğitimleri üzerine hizmet sunuyor. Firmanın kurucu ortaklarından Özgür Alemdağ, "KOSGEB desteğiyle hayata geçirdiğimiz VR tabanlı operasyon eğitimlerimiz bunlardan biri. Özel geliştirdiğimiz bu yazılımda ciddi bir simülasyon teknolojisi var. Öğrenciler ve gemi adamları gemi üzerinde yapmak zorunda oldukları bazı küçük operasyonları bu gözlüğü takarak yapabiliyor. Herhangi şekilde büyük simülasyon maliyetlerine katlanmadan geminin üstündeymiş gibi eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Bu da beceri geliştirilmesinde çok etkin bir yöntem" diye konuştu.